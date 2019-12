PAGELLE VN: Fiorentina in ginocchio, si salva solo Vlahovic

VLAHOVIC 6,5: Sorvegliato con attenzione da Smalling, cerca la porta su punizione e manda alto di poco. Subito dopo in scivolata sfiora soltanto la deviazione in rete. Poi segna un gran gol… ma in fuorigioco. Sempre pericoloso, ma i palloni giocabili si contano sulle dita di una mano. Nel finale prende una traversa su punizione. Uno dei pochi a salvarsi.

PEZZELLA 4,5: Un paio di interventi tosti in avvio, poi sbanda. Doppia ingenuità sulla punizione che Kolarov trasforma poi in gol. Poi una gara di sofferenza. Lascia troppo spazio a Dzeko per servire l’assist del 3-1, bruciato anche da Zaniolo.

TUTTE LE ALTRE PAGELLE