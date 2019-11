PAGELLE VN – Vlahovic sbaglia l’impossibile, prestazione preoccupante. Disastro Montella, senza Ribery è notte fonda

TOP&FLOP

RIBERY 6,5 – Due strappi in avvio creano il panico, così come le due percussioni centrali nel cuore di un primo tempo in cui sbaglia alcune cose non da lui (e si arrabbia…). A tutto campo, svaria e gestisce una quantità impressionante di palloni sulla trequarti. Delizioso il velo per Vlahovic che non trova l’appuntamento con il gol a due passi da Gabriel. Poi Tachsidis lo “azzoppa” con un’entrata da dietro: incrociamo le dita per Franck, questa Fiorentina ha bisogno come il pane di un faro in campo e fuori.

VLAHOVIC 5 – La sua presenza “condiziona”, nel senso che almeno i cross oggi arrivano. Lui però non si fa quasi mai trovare pronto – in particolare quando, dopo il velo di Ribery, mastica il pallone a due passi da Gabriel. Lo psicodramma si concretizza al 51′ quando sulla pennellata di Dalbert, centra Gabriel in spaccata nell’area piccola. Di forza va via a Lucioni e si mette in proprio per cercare il pareggio, poco dopo il duello si ripete e Gabriel con un grande intervento gli nega la gioia del gol. Ma il gol oggi per lui sembra una maledizione.