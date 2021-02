Paganini spiega lo Spezia: “Il segreto è Italiano. Viola, che errore con Iachini”

Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Rai Paolo Paganini ha spiegato il mondo Spezia ai tifosi della Fiorentina:

La cessione del club è avvenuta un po’ a sorpresa, l’ormai ex patron Volpi non è un grande appassionato di calcio, segue più con interesse la pallanuoto e ha fatto l’affare cedendo il club ad una famiglia imprenditoriale. Nello Spezia, comunque, il segreto è Vincenzo Italiano: tutti lo seguono, tutti lo stimano e lo ascoltano. Tiene la rosa al completo sulla corda ed ogni giocatore quando entra in campo sa cosa fare. La Fiorentina? L’errore è stato tenere Iachini l’estate scorsa, dovevano ringraziarlo ma cambiare. Quello che è successo all’andata ha dell’inspiegabile, i viola erano in pieno controllo del match e poi invece… Il futuro di Italiano? E’ dura che resti a La Spezia.