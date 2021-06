Paganini: “Italiano? Dipende tutto da lui. Fiorentina-Gattuso, brutta figura”

L'opinione del giornalista

"La chiave di volta è la volontà di Vincenzo Italiano. Se decide che quello che ha firmato dieci giorni fa è carta straccia e le lusinghe della Fiorentina sono da prendere, allora lascia La Spezia. Quello che è accaduto alla Fiorentina con Gattuso è clamoroso, in una situazione del genere nessuno fa una bella figura. Ora è nelle condizioni di dover forzare la mano per prendere un nuovo allenatore, che resta una seconda scelta, non è una bella immagine. E poi si dovranno capire i programmi di mercato, per ora c'è molto fumo".