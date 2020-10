Padova, Nicastro è carico: “Fiorentina palcoscenico per confrontarci con un top club”

Sala stampa di Padova-Sudtirol, Francesco Nicastro autore di una doppietta parla anche del prossimo impegno di Coppa Italia contro la Fiorentina (che non sarà trasmesso in tv):

Abbiamo gioito, è un bel risultato, ora siamo li anche noi, il morale è alto, ora sarà tosta per tutti affrontarci. Fiorentina? E’ un palcoscenico importantissimo, sarà l’occasione per tutti noi per confrontarci con un top club di Serie A.