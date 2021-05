Paci sentenzia: “I problemi della Fiorentina vengono dall’alto”

Il commento del comico fiorentino

"Il pesce puzza dalla testa, non si può dar colpa sempre all’allenatore e ai giocatori. La squadra la fanno i dirigenti, la colpa è un po’ di tutti, anche e soprattutto del Presidente. Fine stagione? Nel lavoro se faccio io se arriva un produttore e dice che non ci sono problemi di soldi è quando, di solito, ci sono problemi. Negli ultimi discorsi Commisso ha proprio cambiato totalmente. Non so quanti soldi investirà. Allenatore? Sarri me lo dimenticherei proprio, credo che abbia altre aspirazioni. Deve decidere il Presidente, allenatori così importanti pretendono un progetto di tutto rispetto. Vlahovic? Io spero che resti, è veramente fortissimo. E lo dicevo anche prima che avesse quest’esplosione. Quando era considerato un ragazzino..."