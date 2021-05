La stagione viola: storia di un paradosso

Ai nastri di partenza la rosa (ritenuta competitiva) della Fiorentina sembrava peccare dell'assenza di un centravanti da "doppia cifra". Oggi la salvezza viola passa dalle reti del proprio numero nove, divenuto un trascinatore

Vi ricordate i vari Milik, Piatek, e chi più ne ha più ne metta? Era l’autunno dello scorso anno e il calderone dei nomi sul possibile attaccante della Fiorentina era quantomai colmo. Già, perché sebbene il parco centravanti dei viola potesse contare su ben tre giovani di livello: Cutrone, Kouamè e Vlahovic, questi non garantivano il fatidico “Centravanti da 10-15 reti” e “spingevano” la società a guardare altrove. Il mercato infiammava e tutti tra gli addetti ai lavori pronosticavano una stagione da possibile outsider per la Fiorentina, se solo fosse riuscita a ritoccare la rosa (ritenuta già competitiva) aggiungendo proprio quel tassello là avanti. Bene oggi, 8 maggio 2021, possiamo dire di non averci capito niente. La rosa ha delle lacune evidenti in difesa, a centrocampo e sugli esterni, mentre l’unico insostituibile è proprio quel numero nove che in molti volevano vedere in una piccola del nostro campionato a “farsi le ossa”.