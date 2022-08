Orzan, oggi l’ultimo saluto: anche Joe Barone presente alle esequie (FOTO VN)

Questa mattina, nella chiesa di Sacro Cuore in via Masaccio andrà in scena l'ultimo saluto ad Alberto Orzan, storico calciatore della Fiorentina (Leggi la sua carriera ricca di successi in viola). Presente alle esequie per ricordare il campione gigliato, c'è anche Joe Barone come possiamo vedere nella foto targata Violanews.com