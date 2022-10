Orsi: “Italiano troppo tarantolato e ansioso, ieri uno scontro salvezza”

"Il primo tempo di ieri è stato pessimo, il pareggio immediato ha dato fiducia alla squadra, ma i dati non mentono, la Fiorentina ha difficoltà, non riesce a fare l'ultimo passaggio, crea ma non concretizza, 10 punti sono molto pochi, la partita di ieri era da considerarsi uno scontro salvezza, la Fiorentina è un'altra squadra rispetto allo scorso anno. Quando la squadra va male il primo imputato è l'allenatore, le attenuanti ci sono, non riesco a capire però perchè la Fiorentina quest'anno sia una squadra timida, Barak non trova la posizione, le scelte come Milenkovic fuori lasciano dei dubbi, tante formazioni, Italiano è troppo ansioso e tarantolato, è tutto il contesto a essere in difficoltà non solo lui." Sull'attacco : "Imitare Vlahovic è impossibile ma ci si aspettava di più da Cabral e Jovic, ma i rifornimenti per loro sono pochi. Firenze attendeva tanto questa stagione , la dirigenza lo stesso, bisogna assumersi le responsabilità, ci vuole un cambio rotta, forse la Fiorentina dovrebbe essere più umile e meno arrogante, puntare tutto sulla Conference sarebbe un'errore, il campionato ti dice il vero valore della squadra. Se Italiano vuole cementare la sua panchina deve cominciare a fare risultati"