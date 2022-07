Orsi: “Fiorentina quarta? Perché no. Italiano avrà tante pressioni”

"E' un annata complessa quella che attende i club. Il mercato dovrà essere risolto prima della metà di agosto anche se nei fatti chiuderà il 31. E' giusto dunque che la Fiorentina si sia mossa in anticipo. Obbiettivi viola? Con il Napoli che ha abbassato il proprio livello tecnico penso che la squadra di Italiano si possa inserire nella lotta al quarto posto. Io vedo però una Fiorentina che si è inserita di prepotenza in un contesto che era inimmaginabile fino a poco tempo fa. Modello Atalanta? La fiducia data a Italiano è stata fondamentale, oltre ovviamente agli acquisti fatti. Gollini? Non pensavo ad un calo di Dragowski che con Iachini è stato uno dei migliori. Gollini viene per riscattarsi, anche se secondo me non c'è molta differenza con Terracciano. L'importante per i viola sarà risolvere subito il tema delle gerarchie. Portiere bravo con i piedi? Ormai l'indirizzo è quello, anche se io penso che la prima cosa che si debba andare a vedere è come viene coperta la porta. Ikone? Ha caratteristiche che non si sposano bene con la concretezza sotto porta. Si può però trovare i goli dagli inserimenti dei centrocampisti. Anno chiave per Italiano? Assoultamente si, il tecnico viola avrà più pressioni e sarà chiamato a riconfermarsi se non a fare anche meglio".