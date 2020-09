Orrico: “Viola molto più forti dell’anno scorso. Chiesa sulla fascia è uno spreco”

Corrado Orrico, ex allenatore tra le altre di Inter ed Empoli, si è soffermato sul momento attuale della Fiorentina ai microfoni del Pentasport:

Il cambiamento di pensiero sta nella qualità dei giocatori. La Fiorentina di quest’anno è molto più forte di quella dell’anno scorso. Partitta come quella contro l’Inter si possono anche perdere, ma i viola di adesso così ben equilibrata e gestita può dare filo da torcere ai nerazzurri. Andiamo a Milano con fiducia, giocandola senza pensare solo a difendere. Attacco? Mi dispiace veder partire così lontano dalla porta Chiesa. Paga molto sul piano dinamico perchè arriva meno lucido e fresco in zona gol. Spero che possa avanzare la sua posizione di 20 metri, perchè Federico è un attaccante. E fare solo la fascia è uno spreco per le sue qualità