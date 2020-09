Candreva prende tempo con la Samp: aspetta la Fiorentina. Ma…

Antonio Candreva vorrebbe giocare nella Fiorentina. Ed è per questo motivo che non ha ancora firmato con la Sampdoria, nonostante il club abbia già l’accordo con l’Inter che a sua volta aspetta il via libera per “fare spazio” a Darmian. Tuttosport di oggi spiega infatti che l’esterno preferirebbe trasferirsi a Firenze, ma la sensazione è che i viola possano pensare a lui solo in caso di addio di Chiesa. Che non è però dietro l’angolo. E allora Ferrero, che è in continuo contatto col procuratore di Candreva, spera di poter sbloccare presto la situazione. CHIESA-JUVENTUS, LE ULTIME DA TORINO