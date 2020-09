Chiesa, la Juventus pensa al leasing per accontentare Commisso. E la Fiorentina valuta El Shaarawy

Tuttosport in edicola oggi si sofferma sul futuro di Chiesa, sempre nel mirino della Juventus. Il giocatore ha sempre in testa i bianconeri che per lui sono disposti a reinvestire i denari che entreranno dalla cessione di Douglas Costa. Non solo, la società bianconera vorrebbe attuare un pagamento dilazionato nel tempo e con una forma articolata: è questo l’unico modo per soddisfare le elevate richieste di Commisso. I bianconeri come alternativa valutano anche El Shaarawy che vuole rientrare dalla Cina: anche la Fiorentina lo sta valutando, potrebbe essere proprio lui il sostituto ideale in caso di addio di Chiesa. Il suo club cinese ha aperto alla formula del prestito secco.

