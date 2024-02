Orrico: “Non capisco perchè non provare Nico da 9. Follia portarsi dietro Nzola”

"La Fiorentina non ha deluso totalmente, è stata altalenante. L'organizzazione della difesa non è all'altezza, troppi posizionamenti errati e gol presi in modo semplice. Però Italiano non è da bocciare. La Fiorentina è una squadra che può vincere contro tutti. L'Empoli si è scrollato di dosso i timori che aveva, gioca un calcio aggressivo e pericoloso per gli avversari. Se dovessi fare un pronostico direi Fiorentina. Ma l'Empoli ha un atteggiamento arrogante, calcisticamente parlando. Per la Fiorentina sarà una gara dura dal punto di vista fisico"