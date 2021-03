Orrico: “La lettera di Prandelli? Meglio andarsene in silenzio”

Le dimissioni di Corrado Orrico dalla carica di allenatore dell’Inter nel 1992 hanno fatto storia: proprio Orrico ha parlato alla TGR RAI, per analizzare la scelta di Cesare Prandelli:

Anziché fare letterina di saluti era meglio se se ne andava in silenzio, perché la gente poi dopo le riflessioni le fa. E per un allenatore lasciare è una resa. Quando capisci che la squadra non ti segue, tanto vale andarsene. La scelta di Prandelli, al di fuori delle sue dichiarazioni un tantino forzate perché non è emersa la verità, credo che sia dovuta alla delusione di non essere riuscito a far giocare la squadra in continuità secondo le sue idee. Iachini? Il suo ritorno lo trovo molto giusto perché i dirigenti viola hanno riportato un uomo che non può dire di allenare una squadra fatta da altri, a differenza di Prandelli. Iachini in un certo senso è responsabilizzato al meglio, il suo ritorno è corretto. La Fiorentina? Credo che farà bene, dopo questi terremoti.