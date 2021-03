La missione di Beppe: blindare la Fiorentina. Con un dubbio da sciogliere…

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino troviamo un focus sulla missione che attende il tecnico marchigiano. Per arrivare al traguardo (la salvezza), Beppe dovrà inevitabilmente ripartire da dove aveva iniziato nel dicembre del 2019. Quando, subentrato a Montella, mise prima di tutto mano ad una difesa che, in quel momento, faceva acqua da tutte le parti. Mettendo da parte le velleità del bel gioco dell’aeroplanino, Iachini riuscì infatti a blindare la Fiorentina facendone la miglior difesa in Italia post lockdown. Una “medaglia” che gli valse in parte la riconferma e che il mister ha esibito a lungo. Anche quando, all’inizio del campionato, il meccanismo si era improvvisamente inceppato. Basti pensare alla media dei gol subiti nelle prime giornate di questo campionato, 1,71 a gara rispetto allo 0,9 di media nelle 20 giornate dello scorso sotto la stessa guida del tecnico. Con Prandelli, salvo un tentativo iniziale di difesa a quattro, la linea percorso è stata quella indetta da Beppe con risultati però tutt’altro che entusiasmanti. Soprattutto per quello che riguarda la voce dei gol subiti. Iachini insomma, dovrà ripartire da lì. Esattamente come un anno fa. Con un dubbio: chi resterà fuori? Nel frattempo infatti si è rivelato Quarta (che con Beppe ad inizio campionato, non giocava quasi ami) ma uno tra l’argentino, Pezzella, Milenkovic e Caceres, difendendo con tre centrali, è di troppo. Sarà questa, per mister Beppe, una delle prime scelte da fare.

Iachini e l’errore più grande commesso a inizio stagione. Lo Iachinismo è l’unica via

Iachini si affida al 3-5-2: Malcuit è la novità