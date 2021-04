Orlando: “Voglio una super gara di ‘Castro’. Che giocatore Vlahovic”

L'ex calciatore ha parlato a Radio Bruno

" Fiorentina-Juve non è mai banale. Ho grandi ricordi di questa partita anche se sono più le sconfitte delle vittorie. Nella partita di andata ci furono tanti episodi che determinarono il risultato ma fu una gara giocata veramente bene e con la testa giusta. I tifosi Viola sono molto arrabbiati, con 6 punti contro la Juve sarebbe però una stagione ben diversa. Che gara sarà? Iachini non credo cambierà il suo modo di interpretare le partite. La Juve è in difficoltà e Pirlo sente la pressione anche se nelle ultime uscite sono migliorati, loro hanno comunque giocatori straordinari."

"Chiesa? Un super talento che è stato protagonista anche in Champions, è un giocatore completo, la sua assenza è un bene per la Fiorentina. La Fiorentina se la giocherà alla pari, peccato solo per Bonaventura. Chi sarà in campo domani? Castrovilli penso che si sia ripreso nelle ultime settimane, vorrei da lui una super partita. Vlahovic? Rischia di andare in sofferenza con i difensori bianconeri ma sarà un grande banco di prova. Un giocatore che è cresciuto tanto e che fa reparto da solo, la Fiorentina ha trovato un gran bel giocatore. Dente avvelenato dei bianconeri? Non me lo aspetto ma solo perché non c'è il pubblico, anche per loro è diventata una partita molto sentita."