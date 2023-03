Orlando: “Sabato sera Pioli è stato a lezione da Italiano. Che Fiorentina”

Doppio ex per una sera. Massimo Orlando è intervenuto durante la trasmissione "Maracanà" su Tmw Radio ed ha parlato di quanto accaduto al Franchi sabato sera tra Fiorentina e Milan, due squadre in cui ha giocato: "In pratica è stata una lezione tattica di Vincenzo Italiano a Stefano Pioli. I viola hanno bloccato Tonali e Bennacer, costringendo i difensori rossoneri alla costruzione da dietro. La partita è stata vinta lì". Poi una battuta anche sull'ex attaccante gigliato Dusan Vlahovic: "Mi è sempre sembrato un po' sopravvalutato".