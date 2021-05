Orlando: “Kouamè lo cederei. Ecco chi è l’allenatore giusto per la Fiorentina”

Il pensiero dell'ex viola Orlando

L'ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana: "Mi sorprende il crollo della difesa della Fiorentina: i giocatori, presi singolarmente, non sono neanche niente male. Ci sono disattenzione e paura, determinati errori non sono ammissibili. Cosa deve fare l’allenatore? Entrare in campo e prenderli per il collo? Ribery potrebbe anche decidere di restare, ma va capito come. E’ stato un grande campione, ma ha quasi 39 anni e non so per quanto possa resistere ancora. Kouame? Se una squadra offrisse quindici milioni, lo darei via. Punterei ad altro tipo di giocatori da mettere al fianco di Vlahovic, sempre che quest’ultimo rimanga a Firenze. Le rinunce di Gattuso e De Zerbi non sono positive per la Fiorentina e questo non fa ben sperare. Per me Juric, se riuscisse a trasportare a Firenze la mentalità che ha a Verona, sarebbe l’allenatore giusto".