Dal centro sportivo: Kokorin torna in gruppo, da valutare Ribery

La Fiorentina prepara la partita di sabato contro la Lazio. Dai canali ufficiali viola si apprende che Aleksandar Kokorin è tornato ad allenarsi in gruppo. Resta da capire se potrà essere convocato già per la sfida con i biancocelesti oppure si dovrà attendere ancora. Inoltre, come riporta Radio Bruno, restano da valutare le condizioni di Franck Ribery e Borja Valero. Il francese ha subito una forte contusione alla gamba destra ed ha lavorato in palestra. Da capire se sarà disponibile con la Lazio, sabato sera. Lo spagnolo continua a svolgere lavoro differenziato, segnale che allontana il suo ritorno in gruppo.