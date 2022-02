Orlando: “Fiorentina, che occasione stasera. Ecco come vedrei bene Amrabat”

L'ex viola Massimo Orlando ha parlato della grande occasione di stasera per la Fiorentina e di come vedrebbe bene Amrabat

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Toscana della grande occasione di stasera per i viola e di alcuni calciatori: "Il pareggio della Roma in casa del Sassuolo è una grande occasione per la Fiorentina. Su un campo tosto la Roma ha sbagliato la partita, e le colpe, secondo me, sono in gran parte di Mourinho".