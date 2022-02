Spezia-Fiorentina, probabili formazioni: c’è Amrabat, Piatek davanti a Cabral

Seconda trasferta nel giro di pochi giorni per la Fiorentina: dopo la vittoria di Bergamo in Coppa Italia, i viola sono attesi al Picco dallo Spezia, l'ex squadra di Vincenzo Italiano, che certo non riserverà al tecnico un caloroso benvenuto dopo l'addio della scorsa estate. Gli Aquilotti, adesso agli ordini di Thiago Motta, sono in serie decisamente positiva dopo un avvio di campionato incerto, e nell'ultimo periodo hanno portato a casa vittorie importanti in casa di Napoli e Milan. I viola, reduci in campionato dal pesante 0-3 subito dalla Lazio, vogliono riprendere la propria marcia verso le zone nobili della classifica.