Orlando avverte: “Palladino? A Firenze rischia di sbattere contro un muro”

IL TECNICO

"Palladino troverà una piazza delusa, ma al tempo stesso cosciente della crescita che c’è stata in questi anni. Il livello si è alzato, sia in Italia che in Europa e adesso le aspettative sono alte. Questa è una piazza meravigliosa, ma molto difficile. Non ha mai vinto grandi trofei, ma c’è sempre la volontà di fare qualcosa di importante. Credo davvero che abbiamo preso un allenatore molto bravo e preparato, ma adesso sta alla società mettergli a disposizione una squadra che sia all’altezza. Palladino è un ragazzo giovane, che ha già fatto esperienza, ma se dovesse avere a disposizione una squadra inferiore a quella che ha avuto in queste stagioni Italiano, rischia di sbattere contro un muro"