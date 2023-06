Orlandini: “Alla Fiorentina do un 7. Mancano un centrocampista e una punta”

"Io vedrei bene a Napoli Paulo Sousa. Lo conosco dai tempi della Fiorentina, ma poi bisogna essere nella testa del presidente. Alla Fiorentina manca un centrale difensivo e una punta. In Terracciano ho stima. Spenderei bene i soldi in questi due ruoli. Per me l'annata viola è da 7 meno. Nelle coppe siamo andati benissimo, in campionato meno. Bisogna migliorarsi, sono convinto che se la proprietà investe la squadra può migliorare. Io Torreira non lo avrei mai dato via. Sulla cessione di Amrabat bisogna vedere come viene sostituito"