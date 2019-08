Ore decisive per Nainggolan alla Fiorentina: parti sempre più vicine, si chiude il 6 agosto?

Le strade della Fiorentina e di Nainggolan continuano a convergere. Secondo TMW l’Inter ha dato il via libera alla cessione in prestito del centrocampista e adesso la questione è diventata puramente una questione fra il calciatore e i viola: si ipotizzano anche alcune possibili date per la firma, che secondo il portale potrebbe arrivare entro al giornata del 6 agosto, quindi prima della fine della prossima settimana.

E SECONDO MOLTI IERI IL BELGA ERA A FIRENZE