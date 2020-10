Le prossime giornate saranno veramente molto importanti per Beppe Iachini, assolutamente chiamato a svoltare nella partita di oggi conto lo Spezia. La carriera del tecnico della Fiorentina, secondo La Repubblica, è giunta ad un vero e proprio bivio. Il tecnico della Fiorentina deve scrollarsi di dosso l’etichetta, mai amata, di traghettatore e per farlo il prossimo mese sarà decisivo, con le partite con Spezia, Udinese, Roma, Parma, Benevento e Padova in Coppa Italia.

Il record di Chiesa alla prima con la Juventus