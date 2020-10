Chiesa, l’espulsione all’esordio con la Juve è già un record. Il dato

È durata appena sessanta minuti la gara d’esordio di Federico Chiesa con la maglia della Juventus: il classe ’97 ha rimediato un cartellino rosso diretto per via di un fallo in netto ritardo su Cigarini. Come se non bastasse Chiesa ha pure messo a referto un record: secondo quanto riporta il noto provider di statistiche Opta, il neo-arrivo in casa bianconera è “il primo giocatore ad aver ricevuto un cartellino rosso nella sua gara d’esordio in Serie A con la Juventus nell’era dei tre punti a vittoria“.