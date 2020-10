Chiesa, l’esordio in bianconero è dolceamaro: prima l’assist, poi il rosso diretto

Era l’osservato speciale della gara di Crotone, e in effetti non ha deluso le aspettative: alla sua prima gara con la maglia della Juventus, infatti, Federico Chiesa si è prima reso protagonista dell’assist a Morata (gol valido per il momentaneo 1-1) e poi, nel secondo tempo, di un durissimo intervento ai danni di Cigarini che gli è valso l’espulsione diretta da parte del direttore di gara. Nel complesso, fin quando è stato in campo, la prestazione del classe ’97 è stata intorno alla sufficienza.