Onofri su Prandelli: “Scelta azzeccata, sarà un bel ritorno”

Intervenuto in “A pranzo con il Pentasport” su Radio Bruno, l’ex giocatore, attuale commentare televisivo, Claudio Onofri, ha commentato il ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina:

Iachini trasmetteva vitalità e aggressività, ma non aveva in testa uno spartito ben preciso. Nelle partite che ho visto non avevo notato la mano dell’allenatore. Sono molto contento per Prandelli, è un personaggio di grande spessore e ha tanta esperienza. Sono convinto che la scelta sia stata azzeccata. Sono sicuro che per Cesare sarà un bel ritorno.

Tatticamente non ha mai avuto un modulo preciso, si è sempre adattato alle caratteristiche dei giocatori. Diciamo che il punto fisso o quasi è stato la difesa a quattro.