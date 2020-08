Onofri: “Piatek e Torreira sarebbero begli acquisti per la Fiorentina”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l’ex giocatore e allenatore del Genoa, ora commentatore televisivo, Claudio Onofri, ha parlato di varie tematiche di casa Fiorentina:

Piatek e Torreira sarebbero due, begli acquisti per la Fiorentina. Preziosi sbagliò a cedere il polacco. Piatek è stato sopravalutato per i gol segnati, deve migliore in alcuni aspetti, come nella costruzione del gioco, ma quando ha spazio, tira e trova spesso l’angolino. Non è un fuoriclasse, ma in un contesto che lo esalta, con una squadra che lo serve e con un partner come Kouamé può far bene. Vedo Piatek titolare e Cutrone prima riserva.

In mezzo al campo la Fiorentina è a posto con Castrovilli e Amrabat. Se dovessi spendere dei soldi, li spenderei per un attaccante. A proposito di Amrabat, ha fatto cose straordinarie, la Fiorentina ha fatto un gran colpo. Castrovilli, Amrabat e Torreira sarebbe un gran trio.

Agudelo? Non lo vedo mezz’ala, è più un trequartista.