Onofri: “Mai facile vincere con lo Spezia. Piatek? Ha una grande qualità”

L'ex difensore Claudio Onofri ha parlato della vittoria contro lo Spezia e delle qualità di Piatek come attaccante

Poi su Piatek: "Piatek non è un fuoriclasse, ma può sicuramente fare meglio che al Milan e in Germania. Lui ha una qualità importantissima per un attaccante. Quando prende la palla al limite dell'area on in area di rigore, è talmente veloce nel movimento per calciare che può fare anticipare i movimenti dei difensori e del portiere. Al Genoa ricordo che ha spesso segnato in questo modo. Non sarà mai al livello di Vlahovic, ma sicuramente uno che ti può dare una grande mano".