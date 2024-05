Olympiacos-Fiorentina al Franchi: si va verso il tutto esaurito

Fino a ieri sera erano stati venduti 27.000 biglietti per vedere la partita sui maxischermi dello stadio di Campo di Marte,

Secondo La Nazione, si prevede il tutto esaurito all'Artemio Franchi per la finale di Conference League tra Olympiakos e Fiorentina che si giocherà ad Atene tra meno di una settimana. Fino a ieri sera erano stati venduti 27.000 biglietti per vedere la partita sui maxischermi dello stadio di Campo di Marte, con pochissimi posti ancora disponibili in tribuna.