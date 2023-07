Oliveira ricorda Ranieri: “Grande tecnico, in viola mi ha insegnato tanto”

Luis Airton Oliveira, noto come Lulù, in un'intervista a L'Unione Sarda ha raccontato alcuni momenti della sua esperienza in viola, durata dal 1996 al 1999, condivisa anche con Claudio Ranieri. Dell'attuale allenatore del Cagliari, appena tornato in A con i sardi, il belga ha bellissimi ricordi, anche in salsa viola.