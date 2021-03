Oliveira: “La Fiorentina si salverà. Ma che errore non aver preso un bomber esperto”

L’ex attaccante viola Lulù Oliveira ha parlato a Radio Sportiva: “Nessuno si aspettava che la situazione della Fiorentina potesse essere questa. Quando è arrivata la nuova proprietà c’era grande entusiasmo e tante aspettativa, ma ora la realtà è completamente diversa. Non è facile per un giovane come Vlahovic reggere da solo il peso dell’attacco viola, mancano i gol da parte di tanti interpreti. Il grande errore della Fiorentina è non aver preso un attaccante di esperienza che garantisse un certo numero di gol da affiancare a Vlahovic, che comunque sta facendo bene. Credo che alla fine i viola si salveranno“.

