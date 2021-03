Ivan a VN: “La società deve annunciare l’anno zero. Vlahovic? Era troppo cupo e serio”

L’ex portiere della Fiorentina Andrea Ivan ha parlato in esclusiva a ViolaNews dove ha spiegato i suoi motivi sulla difficile stagione dei gigliati:

Andrea, che idea ti sei fatto di tutte queste difficoltà incontrate dalla Fiorentina?

La Fiorentina in cui giocavo io era una società coinvolgente, ora sono diversi anni che questo non accade con i tifosi. Il club non riesce a ripartire da zero, bisognerebbe capire che un palazzo si costruisce da zero. Andrebbe annunciato un anno zero ed un programma che non può portare risultati immediati chiaramente, ma in due-tre anni ci si possono togliere delle soddisfazioni. Penso che sia quello che vogliono anche i tifosi

Ti ha soddisfatto il lavoro di mister Prandelli?

Penso che sia stato scelto come un traghettatore che doveva capire da dove far ripartire questa squadra. In parte ci è riuscito e in parte no, secondo me quest’anno è una bella sfida per Prandelli che è un professionista serio. Dal prossimo anno bisogna però ripartire con un progetto

Quanto è alto il rischio retrocessione per la Fiorentina?

E’ altissimo, ma è dura che tre squadre possano riuscire a non retrocedere. Diciamo che se la Fiorentina si salva lo fa per meriti degli altri

Ti ha stupito la crescita di Vlahovic?

La sua crescita dimostra che Prandelli ci ha lavorato bene, prima vedevo un ragazzo sempre cupo e serio. Cambia l’allenatore e cambia anche la fisonomia del giocatore, Vlahovic ora sta bene in una società in cui prima aveva qualche problema

Vedi Ribery ancora a Firenze in futuro?

Me lo auguro con tutto il cuore, soprattutto per far capire ai tanti giovani cosa vuol dire il professionismo, cosa significhi vincere. Molti giovani sono un po’ spavaldi e oggi non seguono più l’esperienza

Ti sta soddisfacendo la gestione Commisso?

Non ho trovato tutta questa differenza con gli ultimi anni dei Della Valle. Mi aspettavo un anno zero in tutto, dal settore giovanile alla scuola calcio fino al femminile. Fino ad oggi non mi ha entusiasmato, capisco che arrivi da una realtà diversa. Lui ha buttato le basi con il centro sportivo, ma nella sua testa pensava di essere a metà del progetto, invece dopo due anni ancora sta lottando con la burocrazia italiana

