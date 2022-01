Oliveira: “I viola sanno cosa fare con Vlahovic. Sostituto? Nome già pronto”

L'attaccante brasiliano Luis Oliveira ha parlato della partita di ieri contro il Cagliari e del futuro di Vlahovic

Sulla partita: "Per i viola è un punto guadagnato in un campo difficile. Un risultato che non ha reso soddisfatti nessuno dei due. La Fiorentina sta giocando un calcio straordinario. Se avessero segnato il rigore la partita avrebbe preso un'altra piega, così come quello sbagliato dal Cagliari, che avrebbe chiuso la partita".