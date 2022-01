Brovarone a VN: “Vlahovic-Juve, vi dico la mia. Italiano è preoccupato”

L'intermediario di mercato: "Ci sono i tempi per una cessione a gennaio. Do per scontato che la Fiorentina abbia in mano il sostituto"

Simone Bargellini

A margine del consueto commento post partita per Violanews sul pareggio di Cagliari, Bernardo Brovarone ci ha detto la sua sull'affare Vlahovic e sugli scenari per il presente e per il futuro.

Perchè si è arrivati a questo punto?

"La vicenda Vlahovic è diversa da quella di molti altri giocatori che si avvicinano alla scadenza, perchè qui non esiste comunicazione. Questo è il problema dentro al problema. Non è solo questione di un mancato rinnovo, ma di un contatto tra le parti che è venuto meno e che ha deteriorato i rapporti. Per questo la Fiorentina ha avuto una sfuriata così forte. Il giocatore ormai è perduto e la Fiorentina sta cercando di capitalizzare l'uscita perchè c'è ancora tempo. Commisso ha cercato in tutti i modi di trattenerlo, ma non riuscendoci vuole ottenere il massimo".

Credi che Vlahovic sia già d'accordo con la Juve?

"Il silenzio assordante e la mancata disponibilità a rispondere ad altre offerte, è un metodo vecchio che conosco bene. Ti siedi con una società due anni prima della scadenza e fai una strategia insieme. Vlahovic ha fatto la sua scelta e non gli interessa l'eventuale decisione della Fiorentina, anche se dovesse metterlo in panchina o tribuna il futuro è garantito. Gli avranno promesso una ricostruzione in pompa magna intorno a lui. La Juventus agirà insieme al suo procuratore per provare ad acquistarlo adesso o a giugno, forte del fatto che le altre proposte saranno rifiutate".

Ci sono i margini per un'operazione del genere a gennaio?

"I tempi ci sono, anche perchè un trasferimento interno ha meno lungaggini di uno con l'estero. Magari le parti stanno già trattando, non escludo che ci sia stata un'accelerata per una richiesta del giocatore di essere ceduto. In queste condizioni è giusto che la Fiorentina valuti una cessione, a patto che l'offerta sia adeguata al suo valore. Portarlo a giugno apre un fronte di rischio fortissimo di perderlo a zero. Credo che sia davvero tutto aperto".

L'addio di Vlahovic comprometterebbe la stagione viola?

"Sì, il rischio c'è sicuramente. Quello che mi preoccupa è la reazione dell'allenatore di fronte ad uno scenario di questo tipo. Credo che Italiano stia iniziando ad accusare la situazione, forse non si aspettava che Vlahovic potesse essere ceduto a gennaio, forse aveva avuto garanzie di una sua permanenza fino a giugno. Do comunque per scontato che la Fiorentina abbia già in mano un sostituto all'altezza prima di perdere il suo centravanti".