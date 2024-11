Oliveira: “Fiorentina pericolosa, Kean mi ricorda me. Dove arriveranno i viola”

Il doppio ex di Como e Fiorentina Lulù Oliveira si è espresso verso la gara del week-end tra le due compagini, esprimendosi in una intervista concessa a CalcioComo:

LA PARTITA

"Partita importante per entrambe le squadre. La Fiorentina è una squadra molto pericolosa e che viene da sei o sette vittorie consecutive. Hanno un obiettivo molto importante vista la propria classifica. Il Como è una squadra che mi è sempre piaciuta per come l’ho vista giocare quest’anno, offre un calcio molto bello e piacevole, sono solo un po’ sfortunati nei risultati. L’ambizione si vede già adesso dalla classifica. Cercheranno di mantenere questo ritmo. Credo che abbiano possibilità di stare in alto"