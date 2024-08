Olimpiadi: la Francia elimina l’Argentina di Beltran. Il viola ora è atteso a Firenze

Non un'esperienza memorabile quella di Lucas Beltran in queste Olimpiadi parigine. La sua Argentina è stata eliminata poco fa dalla Francia per 1-0 (gol di Mateta al 5') e nonostante un lungo recupero a fine gara l'Albiceleste non è riuscita a recuperare lo svantaggio. E così l'attaccante viola finisce la competizione con zero gol segnati ed alcune difficoltà incontrate, specie a livello fisico. Adesso Beltran è atteso a Firenze da Palladino e dai suoi compagni per iniziare la stagione con la nuova Fiorentina in costruzione.