Oggi è il Balotelli-day. Da domani l’attaccante si allenerà per la Fiorentina

Il Genoa di Gilardino sta vivendo un inizio di campionato complicato. La situazione societaria e le cessioni estive non aiutano l'ambiente. Inoltre alcuni infortuni stanno complicando il lavoro del tecnico. Per questo è arrivato Mario Balotelli, oggi è la sua prima giornata in Liguria. Balotelli, come riportato da Tuttomercatoweb.com. Oggi l'attaccante ha svolto una seduta di allenamento personalizzata, ma da domani si allenerà con la squadra. Il tutto per cercare di scendere in campo già contro la Fiorentina