Oggi alle 18:30 Fiorentina-Primavera al Viola Park: ecco dove vederla

Ci sarà oggi la prima amichevole delle otto programmate per la Fiorentina (QUI IL CALENDARIO COMPLETO). Alle 18:30, la squadra di Palladino, scenderà in campo allo Stadio "Curva Fiesole" per affrontare la primavera viola di Daniele Galloppa. Primo test in campo per il tecnico campano, che potrà sperimentare il suo nuovo 3-4-2-1. Per chi volesse andare a vederla al Viola Park, l'ingresso sarà gratuito per chi possiede qualsiasi tipo di Inviola Card (obbligatorio prenotare il biglietto). Per chi non potesse seguirla dal vivo, la partita sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di TikTok nel canale ufficiale della Fiorentina.