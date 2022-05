Oggi accadde: 10 anni fa la “scazzottata” tra Delio Rossi e Ljajic

Il 2 maggio 2012 l'incredibile episodio in panchina durante Novara-Fiorentina

A suo modo, è un episodio entrato nella storia della Fiorentina. E nella memoria degli appassionati di calcio. Era il 2 maggio 2012 e oggi ricorre il decimo anniversario. Al Franchi c'era Fiorentina-Novara, sfida salvezza delicatissima per i viola alle prese con una stagione di grande sofferenza. Con un parziale di 0-2 dopo mezzora mister Delio Rossi sostituì Adem Ljajic già nel primo tempo, inserendo Ruben Olivera. E lì avvenne il fattaccio: il serbo che si avvia in panchina applaudendo con sarcasmo, proferisce qualche parola (forse) di troppo e il tecnico che perde la testa e si scaglia contro di lui cercando di colpirlo, bloccato dai presenti. Il tutto mentre la partita si stava giocando, in diretta tv (finirà poi 2-2 con doppietta di Montolivo nella ripresa). Un episodio che portò al licenziamento di Delio Rossi.