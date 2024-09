Oggi a Lissone l’incontro tra allenatori e arbitri. Palladino tra gli assenti

In ogni stagione alcuni dei temi più dibattuti riguardano le regole arbitrali. Come ogni inizio di campionato che si rispetto oggi a Lissone, sede del Centro Var, è andato in scena l'incontro tra allenatori e associazione italiana arbitri. Il designatore Gianluca Rocchi ha ripercorso le modifiche regolamentari per l'annata 2024/25. Non tutti i tecnici però erano presenti, alcuni assenti di lusso sono stati: Antonio Conte del Napoli, Vincenzo Italiano del Bologna e Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina