Odriozola non ancora al 100%, c’è Venuti dal 1′? Le ultime

Cambia la fascia destra?

Arrivano alcuni aggiornamenti da Milano per quanto riguarda la formazione che la Fiorentina dovrebbe schierare nel big match contro l'Inter. Odriozola potrebbe infatti andare a sedersi in panchina, a dispetto di quanto filtrasse nelle ultime ore. Il motivo è da ricercare nelle condizioni fisiche del terzino. Col Bologna l'ex Bayern non ha dato il suo solito apporto in fase di spinta, segno di una condizione fisica ancora da recuperare al 100%. Ecco perché in questo momento, vista anche la sosta alle porte, Italiano ed il suo staff stanno valutando la possibilità di farlo riposare per non rischiare conseguenze. Sorpasso, dunque, di Venuti sul basco. L'ex Benevento sembra in vantaggio per partire dal 1' contro l'Inter. Lo riferisce Radio Bruno.