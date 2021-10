Odriozola/2: “Dobbiamo uccidere prima le gare, Italiano un grande. Callejon…”

Odriozola parla di Firenze e rinvia la decisione relativa al futuro. "E la prossima intervista la faccio in italiano"

Nella lunga intervista concessa a Radio Bruno, Alvaro Odriozola ha parlato anche di calcio italiano: " Tanti gol presi nel secondo tempo? Soprattutto con i grandi club ci sta succedendo questo nell'ultimo periodo, non sappiamo perché ma non dipende dallo stato di forma. Dobbiamo solo lavorare per uccidere le partite nel primo tempo e segnare di più quando abbiamo l'opportunità per farlo. Cosa ci chiede il mister? Prima di tutto mi chiede di difendere perché sono un terzino destro, ma poi anche di attaccare. In generale sto imparando molto da Italiano e dai suoi concetti tattici perché è un grande allenatore".

Sul connazionale Callejon: "E' un grandissimo giocatore, di esperienza e qualità, stiamo facendo bene insieme sulla fascia ma possiamo migliorare i meccanismi e stiamo lavorando per regalare più gol e assist. Tanti spagnoli che fanno bene in Italia? Non so come mai, è cambiato il modo di giocare nelle squadre italiane perché in Serie A adesso si difende un po' meno e si gioca più la palla, sono sorpreso di questo. Tra i tanti che stanno facendo bene c'è il mio amico Brahim (Diaz n.d.r) nel Milan. Una cosa positiva e una negativa del calcio italiano? A differenza della Spagna e anche della Germania, ci sono più squadre che possono vincere al di fuori delle big e tutte le partite sono più equilibrate. Di negativo ancora non ho trovato niente, forse lo dirò alla prossima intervista (ride n.d.r.)".