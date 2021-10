G. Berti: “Vlahovic mal consigliato. Lucca? Come Toni ma più veloce”

Gianluca Berti ha espresso il suo pensiero sulla vicenda Vlahovic e su chi potrà essere il suo sostituto

Gianluca Berti , ex portiere viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per commentare la vicenda Vlahovic . Ecco il suo pensiero:

" Il ragazzo è stato mal consigliato dai suoi procuratori. Adesso deve dimostrare di essere veramente attaccato a Firenze, anche se finora non possiamo dirgli nulla. Sia la Fiorentina che il giocatore dovranno ottenere il massimo da questi ultimi mesi insieme. A Giugno andrà ceduto ma non credo che la cifra sarà di 80 milioni. Lucca potrebbe essere un buon sostituto, forte fisicamente come Toni ma più veloce e tecnico"