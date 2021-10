Molinaro: “Il mister ha le idee chiare. Proveremo a sovvertire i pronostici”

Cristian Molinaro, difensore del Venezia, ha parlato del rapporto con il suo allenatore e dei traguardi della sua squadra

Il difensore del Venezia, Cristian Molinaro, giocatore che lunedì affronterà la Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW parlando del lavoro del suo allenatore: "Con mister Zanetti scherziamo spesso sull’essere coetanei. Lui ha l’età per fare il calciatore e già allena in Serie A, io ho l’età per allenare e ancora gioco. È molto bravo a trasferire in maniera chiara le sue idee nel corso della settimana. Sa come tenere alta l’intensità degli allenamenti, trasmettendoci la sua carica, catalizzando l’attenzione di tutti. Ha le carte in regola per affermarsi ad alti livelli".