Nzola non convocato dall’Angola: a piena disposizione per l’Inter e nella sosta

M'Bala Nzola non è stato chiamato per la gara di qualificazione alla Coppa d'Africa tra Angola e Madagascar il 7 settembre: un bell'assist da parte della Nazionale alla Fiorentina, che dunque potrà contare pienamente e senza condizionamenti sul suo centravanti in vista della partita contro l'Inter e degli allenamenti durante la sosta. Non si tratterebbe neanche di una gara qualunque, visto che è l'ultima giornata e l'Angola deve vincere per mettere al sicuro la qualificazione alla fase finale, ma l'avversario, il Madagascar, è ultimo e fuori dai giochi e Nzola ha evidentemente avuto il permesso di non viaggiare in Africa.