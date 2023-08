Nzola-Christensen, ACF ci riprova con “Holly e Benji”, ma c’è una (grossa) differenza

Come nello scorso anno di questi tempi, la Fiorentina si appresta ad annunciare contemporaneamente un nuovo centravanti ed un nuovo portiere: Nzola e Christensen . Lo scorso anno, molti di voi si ricorderanno che per il classico indizio social venne utilizzata l'immagine di Holly e Benji (FOTO) per preannunciare l'ufficialità del doppio colpo Jovic-Gollini. Naturalmente, se a distanza di dodici mesi, la società è dovuta intervenire sul mercato per rinforzare ancora questi due reparti (e per l'attacco arriverà anche Beltran) qualcosa è andato storto. Non vogliamo parlare nuovamente del flop di Pierluigi Gollini in maglia viola, così come la stagione non entusiasmante di Jovic, ma quello che vogliamo sottolineare è un aspetto che differenzia sostanzialmente le due diverse campagne acquisti.

Programmazione

Rispetto al doppio colpo dell'estate 2022, Nzola e Christensen sono giocatori su cui la Fiorentina ha deciso di fare un serio investimento. Certo, non parliamo di cifre da capogiro per il mercato attuale, ma vedere la società viola che investe soldi fa pensare ad una vera programmazione. Se Gollini, così come Jovic, sono arrivati con formule da vere e proprie "occasioni di mercato", i due nuovi acquisti arriveranno a titolo definitivo e lo stesso farà Beltran. Questo fa pensare che nella testa dei dirigenti gigliati ci sia la voglia di guardare anche al futuro e non soltanto alla stagione che verrà con dei semplici "tappabuchi". In tal senso, l'acquisto a titolo definitivo del giovane Infantino ne è un ulteriore conferma. Insomma, niente Holly e Benji sui social (forse anche per scaramanzia) per il doppio colpo Nzola-Chirstensen, ma la Fiorentina ha finalmente investito soldi veri (40 milioni in totale considerando anche Beltran) per rinforzare due ruoli così fondamentali e mettere delle basi per aprire un nuovo ciclo.