Nuovo stemma viola, il dibattito è aperto: il primo feedback è positivo

Firenze, come sempre, si divide: c'è chi ha apprezzato gli indizi suggeriti dalla società, ma non sono mancate anche le critiche

Anche La Nazione dedica spazio al nuovo stemma che presto verrà presentato dalla Fiorentina. Un lavoro certosino, portato avanti dal settore marketing per mesi e voluto con forza dal presidente Commisso, che nell’anno in cui verrà inaugurato il Viola Park ha deciso di lanciare una serie di iniziative con alla base il nuovo logo societario. Un simbolo semplificato (anche se il giglio di Firenze, pur stilizzato, resterà l’elemento fondante) ma allo stesso tempo riconoscibile, che possa essere subito abbinato al nome della proprietà, decisa a lasciare su più fronti un segno tangibile del proprio operato nelle stagioni a venire.

Il quotidiano racconta anche delle prime reazioni del tifo viola dopo gli 'spoiler' lanciati nei giorni scorsi dalla Fiorentina. C’è chi ha apprezzato il riferimento nel nuovo stemma alla sagoma dello scudetto anni ’50, dall’altro non sono mancate le critiche a un progetto per alcuni troppo rivoluzionario. In generale però il primo feedback arrivato sui modelli del nuovo logo della Fiorentina sembra incontrare i favori della piazza.